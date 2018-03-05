Плантацию с почти 332 кустов конопли общей стоимостью около $ 1,1 млн обнаружили сотрудники полиции британского графства Йоркшир. Рассадник выдало за отсутствия снега на крыше дома, передает со ссылкой на .

Мужчины создали во всех четырех комнатах теплицы, оборудованные лампами. Такая же находилась в подвале. Некоторые кусты были почти метр в высоту, передает слова правоохранителей Daily Mail.

Люди, которые жили по соседству, жаловались на сильный запах марихуаны. Его было слышно даже на улице. Правоохранители прибыли на вызов и увидели, что на крыше одной из квартир нет снега. Великобритания страдает от сибирского циклона "Зверь с Востока", который принес рекордные снегопады. Поэтому чистая крыша сразу вызвала подозрения. Правоохранители предположили, что в помещении слишком высокая температура.

"Двое мужчин из Восточной Европы в возрасте около 30 лет переехали в соседнюю квартиру 1,5 года назад. Обычно мой дом замерзает в холодную погоду. Но с тех пор, как они поселились рядом, в ванной очень жарко. К стене невозможно прикоснуться ", - рассказывает 44-летняя соседка конопляной фермы.

Другие соседи рассказывают, что в квартире злоумышленники, скорее только не жили. Оттуда не слышалось звуков, типичных для заселенных домов.

На время полицейского рейда квартира была пуста. Правоохранители разыскивают арендаторов.

В Киевской области правоохранители обнаружили целую плантацию конопли. "Травку" выращивали двое киевлян. Люди рассказали: два месяца назад двое мужчин купили старый дом в деревне. Хозяева не жили в нем постоянно, а приезжали раз в три дня. Каждый раз после их визита в местном колодце пропадала вода. При проверке в доме обнаружили посевы элитной конопли.

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