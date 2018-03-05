Заместитель начальника Министерства иностранных дел Бартош Чихоцкий заявил, что Украина проявила неблагодарность после того, как Польша поставила Украине газ.

С таким заявлением он выступил, комментируя высказывания главы МИД Украины Павла Климкина об ухудшениях украино-польских отношений, сообщает польское издание Onet, информирует svodka.net.

Напомним, Климкин написал статью, в которой указал, что если польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу «начни с себя» они в первую очередь должны запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой «пацификацией» украинской Галиции, а также Армию краевую, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел.

«Это несоответствие между голосом разума и реальности, где украинская сторона саботирует и отрицает предложения о сотрудничестве с нашей стороны. Символически можно это описать так: Россия отрезает газ — сразу же увеличились поставки с польской стороны. Взамен мы получаем демонстрацию под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Город Львов не для польских панов», — заявил Чихоцкий.

Он также добавил, что в Польше существует проблема доверия к Украине, и она вызвана объективными причинами.

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Он заявил, что не понимает, почему украинская сторона дважды за последние полгода отклонила предложение о создании политического комитета высокого уровня, чтобы разобраться в исторических вопросах.

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