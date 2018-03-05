После отказа "Газпрома" от выполнения обязательств по поставкам газа Украина закупала европейский газ, который был на треть дороже российского. Об этом сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Все планируемые объемы газа от "Газпрома" Украина заместила газом из Европы Фото: EPA "Из Европы сейчас поступает более 26 млн м³. Более 25 млн м³ из этого объема закупает "Нафтогаз". Мы рассчитывали получать из России 18 млн м³ в сутки. То есть все объемы газа от "Газпрома" мы заместили газом из Европы", – сказал он.По словам Витренко, при экстренных закупках цена оказалась выше, чем в среднем на европейских хабах."Таким образом, мы покупали газ на 34% дороже, чем по контракту с "Газпромом". Соответствующую сумму компенсации мы выставим "Газпрому", о чем мы его уже предупредили", – отметил представитель НАК.Он добавил, что у "Нафтогазу" нет проблем с финансовыми ресурсами для закупок европейского газа.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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