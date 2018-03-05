Во время афтепати церемонии Оскар 2018 года - вечеринке Vanity Fair Oscar Party-2018 - актриса Эмма Уотсон показала свежее тату. Фотографам звезда позировала в длинном черном платье Ralph Lauren, дополнив его шикарным ожерельем и браслетами.

Однако руки девушки украсили не только браслеты а и новая татуировка, сделанная в поддержку движения против сексуального насилия. Мастер набил девушке надпись "Time`s up", но сделал орфографическую ошибку и пропустил апостроф.

Пользователи социальных сетей удивились такому событию, ведь вопреки тому, что актриса имеет высшее образование, она допустила ошибку.

"Новая татуировка Эммы Уотсон такая красивая, но эта опечатка реально раздражает", - говорится в комментарии одной из поклонниц Уотсон.

Как сообщал svodka.net ранее, для церемонии "Оскар" 2018 года звезды оставили в шкафу свои черные наряды с других мероприятий и решили выделиться яркостью, однако не у всех это получилось. Так, западные глянцы уже составили рейтинг худших нарядов церемонии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира