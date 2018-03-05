|Потовстіла Оля Полякова насмішила фігурою у яскраво-голубому міні (ФОТО)
|05.03.2018 19:52
|
Суперблондинка Оля Полякова, про яку на початку січня гуляли чутки про третю вагітність, днями з'явилася на концерті у Києві, здивувавши не лише відвертим образом, але й набраною вагою - комусь не минули дарма свята?
Так, для виступу Полякова попрощалась з кокошником, замінивши його на сяючу корону, а також образа голубу міні-сукню з білою накидкою і босоніжки на неймовірно високій платформі.
img="http://glianec.com/uploads/images/auto/934632_2123312.jpg" border="0" width="505" align=""]934632_2123312.jpg (21.75 Kb)[/img]
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями