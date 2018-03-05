Правоохранительные органы Черниговской области начали расследование обстоятельств травмирования мальчика в возрасте 11 лет, которого во время посадки в общественный транспорт ударило электрическим током. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

По словам полицейских, они получили сообщение о доставке в реанимационное отделение больницы ребенка, жителя областного центра, с электротравмами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Полицейским удалось установить, что пострадавшего ударило электрическим током на остановке транспорта во время посадки в троллейбус, он коснулся двери, во время чего получил поражение электрическим током, упал и ударился о бордюр.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 287 УК Украины - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Виновный может быть наказан штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать должности.

Как сообщал svodka.net.uа, на железнодорожной станции "Яблонька" Турковского района во Львовской области погиб парень в возрасте 16 лет, попав под электричку Сянки-Львов. В настоящее время проводятся следственные действия, целью которых является установление обстоятельств инцидента.

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