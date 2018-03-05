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Витренко: "Транзитный" контракт будет действовать до его истечения, независимо от намерения "Газпрома" его разорвать
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05.03.2018 19:58
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Рассмотрение Стокгольмским арбитражем инициативы "Газпрома" о
разрыве контракта с НАК "Нафтогаз України" о транзите может
затянуться на годы, считает коммерческий директор НАК Юрий
Витренко. В Украине готовы к действиям "Газпрома" вне правового
поля, уверяет Витренко Фото: uacrisis.org "Если в течение 45 дней
не будут достигнуты договоренности и "Газпром" обратится в
арбитраж, то он будет длиться годы. На наш взгляд, с практической
точки зрения ничего не произойдет, договор будет действовать до
конца 2019 года", – сказал он.Добиться прекращения действия
контракта "Газпром" способен только действуя вне правового поля,
однако в Украине готовы и к такому повороту событий, добавил
Витренко.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В
результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину. В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5
марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил,
что российская компания официально направила уведомление в НАК
"Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения
контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа
в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Витренко подтвердил
получение уведомлений о разрыве контрактов. Он назвал предложение
россиян о расторжении транзитного соглашения неприемлемым,
напомнив, что, согласно договору, обращению в арбитраж должны
предшествовать переговоры сторон в течение 45 дней.
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