База частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» под Краснодаром (Российская Федерация) появилась еще до аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Об этом сообщает znak.com, информирует svodka.net.

Уточняется, что лагерь «Вагнера» находится возле хутора Молькино, что в 30 километрах от Краснодара на юг по трассе М-4 «Дон».

«На улице пустынно. Через какое-то время удалось поговорить с одним из жителей поселка, пожилым человеком. Собеседник представился Александром (имя в целях его безопасности изменено — ред.). Он прежний военный, сейчас постоянно живет в поселке, контактирует и даже продолжает «работать» (как именно, не уточнил) с военнослужащими воинской части. Регулярно пересекается в «вагнеровцами». По его словам, они появились в Молькино около 5 лет назад, «еще до Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый год о существовании этого особого отряда никто из местных даже не подозревал. Только потом информация начала просачиваться наружу.

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