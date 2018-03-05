Осужденный за финансирование боевиков "ЛНР" руководитель
предприятия платил налоги в "бюджет" террористов и признал себя
виновным, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
Лысенко: Злоумышленник заключал договоры на поставку продукции
предприятиям и уплатил налоги террористам Фото: Андрій Лисенко /
Facebook Мужчину обвинили в финансировании терроризма (ч. 1 ст.
258-5 Уголовного кодекса Украины)."Находясь на "должности",
преступник заключал договоры на поставку продукции предприятиям и в
дальнейшем уплатил налоги в так называемый бюджет террористической
организации "ЛНР", из которого финансировался силовой блок
террористической организации", – рассказал Лысенко.Он отметил,
что во время досудебного следствия прокуратура собрала
доказательства вины подозреваемого. В результате обвиняемый признал
себя виновным и заключил соглашение со следствием."На основании
приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, он
уплатил штраф в размере 425 тыс. грн в государственный бюджет
Украины", – подытожил пресс-секретарь Генпрокуратуры.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2005637009685329
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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