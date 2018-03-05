Бомбардировки Восточной Гуты в Сирии не прекратились, несмотря на резолюцию Совета Безопасности с призывом к 30-дневному перемирию.

Об этом заявил региональный координатор Панос Мумцис, передает со ссылкой на .

Начиная с 18 февраля около 600 человек погибли и более 2 тыс. были ранены в результате воздушных и наземных ударов.

По словам Мумциса, поступают сообщения о голоде и бомбадировке больниц в городе. Он отметил, что такие атаки на гражданских лиц "просто неприемлимы".

Великобритании Тереза Мэй и президент Дональд Трамп осудили сирийский режим и обвинили Россию в причастности к бомбардировкам в Восточной Гуте.

"Они согласились, что это гуманитарная катастрофа, и что подавляющая ответственность за душераздирающие человеческие страдания лежит на сирийском режиме и на России, которая является главным его сторонником. Они уверены, что и все остальные, кто может повлиять на сирийский режим, должны действовать немедленно для прекращения кампании насилия и для защиты гражданских лиц", говорится в сообщении.

24 февраля Совет безопасности принял резолюцию с требованием 30-дневного перемирия в Сирии. Текст резолюции, проект которой меняли по требованию России, поддержали все 15 членов СБ . Согласно документу, перемирие должно быть введенно немедленно. Это позволит доставку гуманитарной помощи в регионы, которые в ней нуждаются.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира