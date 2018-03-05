Украина призвала представителей парламентов стран-членов НАТО не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму – Фриз

Украинская сторона на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО призвала представителей парламентов стран-членов Североатлантического альянса не признавать результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму, сообщила нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Призвали представителей парламентов стран-членов Альянса не признавать результаты "выборов" Владимира Путина президентом РФ в оккупированном Крыму, ведь это является нарушением международного права. При оккупационной власти на полуострове возможны лишь выборы без выбора", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник по итогам состоявшегося в понедельник в Одессе заседания.

По словам народного депутата, она также обратила внимание на милитаризацию полуострова не только конвенционным оружием, но и размещение на полуострове оружия массового уничтожения, в частности крылатых ракет с ядерными боезарядами, а также баллистических межконтинентальных ракет – комплексов "Тополь-М".

"Вызывает обеспокоенность, с нашей точки зрения, расконсервация объектов, как то "Феодосия-13" на территории Крыма, которые построены во времена Холодной войны и предназначены для хранения оружия массового поражения", - отметила И.Фриз.

Она также добавила, что во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО представители Альянса отметили существенный прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.

По мнению народного депутата, положительная оценка должна стать для Киева дополнительным импульсом для ускорения темпов реформирования.

Как сообщалось, в понедельник, 5 марта в Одессе проходит заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО. "Символично, что этот разговор, который собрал участников из 12 стран-членов НАТО, происходит в дни четвертой годовщины аннексии Крыма и начала оккупации украинской земли, оккупации Донбасса", - отметила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что страны-члены Альянса продолжают выражать поддержку Украине, в ходе заседания в понедельник стороны обсудят вопросы и проблемы, которые требуют первоочередного внимания и поддержки со стороны международного сообщества.

В программе мероприятия, которую передал агентству "Интерфакс-Украина" один из участников заседания, запланированы дискуссии на темы: "Развитие Вооруженных сил Украины и наращивание российских военных возможностей в Черном море", "Милитаризация Крыма и нарушение прав человека на полуострове", "Экономическая ситуация и энергетическая безопасность в Черноморском регионе", "Гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью на востоке Украины".

6 марта участники мероприятия посетят флагман ВМС Украины "Гетьман Сагайдачный" и встретятся со студентами Одесского национального университета им. И.Мечникова.