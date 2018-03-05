Украинские власти не хотят обнародовать правду о событиях февраля–марта 2014 года, а потому хотят устранить защиту беглого президента Украины Виктора Януковича из всех судебных процессов против него, убеждены в адвокатской фирме AVER LEX. Сердюк: У нас имеется информация, что следующими действиями со стороны власти будут обыски и задержания адвокатов Фото: Юридична газета / Facebook "Начало уголовного расследования – еще одно подтверждение политизированности дела Виктора Януковича и нежелание обнародования правды о событиях февраля–марта 2014 года. Следующий шаг – обыски, задержания защитников, уничтожение доказательств", – сообщил один из адвокатов AVER LEX Виталий Сердюк.Он уверяет, что еще 27 декабря 2017 года после допроса ряда свидетелей, между которых министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, депутат от Блока Петра Порошенко Юлий Мамчур, стало известно, что "власти подготовили варианты устранения защиты Януковича из процессов против него". "К сожалению, эта информация оказалась правдой. Исполнителями этой грязной работы стали депутат Блока Петра Порошенко Мустафа Найем и заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская, которая зарегистрировала уголовное производство... против управляющего партнера AVER LEX Ольги Просянюк и управляющего партнера GORO Legal Александра Горошинского. Абсурдность обвинения говорит само за себя: нас обвинили в том, что мы не имели права представлять интересы Виктора Януковича!" – заявил Сердюк.Он отметил, что Горошинский и Просянюк были "силой полиции" отстранены от процесса и заменены государственным адвокатом Центра безвозмездной правовой помощи Иваном Ангелиным, который начал вести дело Януковича "не только без согласования правовой позиции с клиентом, как того прямо требует законодательство, но и вопреки".Сердюк убежден, что цель уголовного производства – попытка помешать обнародованию доказательств."У нас имеется информация, что следующими действиями со стороны власти будут обыски и задержания адвокатов с целью изъятия и уничтожения не переданных в суд доказательств, которые нами собраны. А соответственно – для предотвращения раскрытия правды. Все это свидетельствует об активном наступлении власти против правосудия, частью которого является сторона защиты. В связи с таким давлением на адвокатов и препятствованием адвокатской деятельности нами уже подготовлено обращение к ведущим международным инстанциям, между которых Совет Европы, ООН, Государственный департамент США, посольства стран Европейского союза и другие правозащитные организации", – резюмировал Сердюк.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).29 декабря 2017 года Печерский районный суд принял решение обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича за нарушение профессиональной этики и попытку сорвать судебный процесс.Апелляционный суд признал правомерным отстранение адвокатов Януковича от процесса по "делу Майдана". Однако представители AVER LEX заявили, что их незаконно "вытесняют" из процесса по делу Януковича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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