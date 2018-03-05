



Після фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2018" Сергій Притула, ведучий та шоумен, разом з родиною вирушив на відпочинок у США. Втім, без пригод не обійшлося: після візиту у "Леголенд" ведучий пробив колесо посеред дороги.



"З "Леголенду" усі повертаються з подарунками і хорошими враженнями. І тільки наша сім’я – з пробитим колесом. Де я знайшов того цвяха на виїзді з хорошої дороги на ще кращу, то Бог його знає. В Україні легше порахувати області, де я не пробивав колеса і де не лежав під своїм "Ведмедиком". Іноді примудрявся лишити два колеса на ділянці у 40 км. І не було біди, бо вдома все простіше", - ділиться Притула.



Як розповідає ведучий, допоміг йому проїжджаючий повз мексиканець: "Родину спровадив до найближчого кафе, сам з Террі сів розрулювати ситуацію. 25 хвилин очікування – колесо заклеєне, закріплене, запаска з причандалями захована, тиск підкачаний. 32 долари в офіс, 10 доларів чайових чорненькому хлопчику за старанність", - закінчив розповідь Сергій.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура ведучий колеса колесо після сергій Теги: події