|Порошенко рассказал, откуда у него появился еще один миллион
|05.03.2018 20:30
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Президент Петр Порошенко внес в декларацию еще более 0,9 млн гривен. По его словам, это процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке. Стоит отметить, что 60% данного финучреждения принадлежат президенту.
Данные о новом миллионе зафиксированы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Украинские новости, информирует svodka.net.
В понедельник Порошенко задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.
Напомним, субъекты декларирования должны до 1 апреля заполнить на сайте НАПК е-декларацию за прошлый год по установленной форме.
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