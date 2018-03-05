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На юго-востоке Перу земля покрылась огромными трещинами: разрушены 100 домов
05.03.2018 20:40

После сильных дождей в регионе Куско на юго-востоке Перу земля покрылась огромными разломами, сообщает Daily Star.

 

        За последние 10 дней в районе Луско произошло смещение более 30 гектаров земли. В результате смещения почвы были уничтожены более ста домов, а также школа и больница.

        Власти объявили чрезвычайное положение в этом районе и заявили, что в течение 60-ти дней предоставят помощь пострадавшим.

        В зону бедствия также будет направлена группа экспертов для оценки геологической ситуации.


        © peru21.pe

        Напомним, в прошлом месяце у берегов Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В регионе Арекипа погибли два человека, десятки людей были ранены. Эпицентр подземных толчков располагался в 44 км к юго-западу от города Акари. Очаг сейсмического события залегал на глубине 36,3 км.

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