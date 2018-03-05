|Финляндия готова принять участие в миротворческой операции на востоке, - Климкин
|05.03.2018 20:44
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Финляндия принципиально готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с главой Финляндии Тимо Сойни, передает со ссылкой на .
"Основными темами встречи было то, где мы находимся в ситуации вокруг оккупированного Донбасса. Для нас очень важно, что наши финские друзья в принципиальном плане готовы принять участие в предстоящей миротворческой операции. Сейчас мы должны давить на Россию для того, чтобы это была настоящая миротворческая операция", - заявил Климкин.
В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни выразил поддержку суверенитета Украины и призвал к выполнению Минских соглашений на востоке Украины.
"Мы подчеркиваем необходимость придерживаться постоянного перемирия. Мы считаем, что единственный путь к миру на Донбассе заключается в выполнении Минских соглашений. Мы считаем, что у России есть ключи к решению этого конфликта, она должна использовать свое влияние на сепаратистов. Мы также считаем, что нет никаких оснований по смягчения санкций, пока Минские договоренности не будут выполнены", - заявил Сойни.
Напомним, сегодня, 5 марта, глава Швеции Петер Хультквист также заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.