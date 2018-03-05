|Фото дня: певица пришла на вечеринку "Оскара" практически голая
|05.03.2018 20:48
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Певица из Албании Блеона Керети заявилась на afterparty церемонии "Оскар", организованную изданием Vanity Fair, в очень откровенном наряде, говорится на страницах издания The Mirror.
Так, абсолютно прозрачная туника, украшенная блестками, открыто демонстрировала оголенную грудь девушки, наготу ее прикрыли лишь высокие черные мини-шорты.
Свой дерзкий наряд артистка дополнила не менее ярким макияжем - алой помадой, а также высокой прической типа пучок.
Как сообщал svodka.net ранее, для церемонии "Оскар" 2018 года звезды оставили в шкафу свои черные наряды с других мероприятий и решили выделиться яркостью, однако не у всех это получилось. Так, западные глянцы уже составили рейтинг худших нарядов церемонии.
В списке оказалась 35-летняя певица Сент-Винсент, которая отдала предпочтение черному наряду от Saint Laurent. Однако из-за роста девушки не понятно, она надела ультра-мини или пиджак без брюк.
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