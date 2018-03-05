С 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания меморандума. Для этих целей создали специальную организацию – Национальную службу здоровья с бюджетом в 8,2 млрд грн.

Отмечается, что каждый врач сможет подписать меморандумы с 2 тыс. пациентами. Для педиатров это – 120 тыс. грн/мес. Деньги достаются больнице, а не врачу. Но от количества пациентов зависит и размер зарплаты. «Если раньше существовала возможность сразу безвозмездно записаться к узкопрофильным специалистам, теперь получить эту услугу бесплатно можно будет только после консультации у семейного врача», – поясняют эксперты Реанимационного пакета реформ, информирует svodka.net.

Как это будет действовать

В поликлинике, которую вы посещаете, вам предложат меморандум – договор с семейным врачом или педиатром. «Если раньше каждый украинец был «прикреплен» к участковому врачу, сейчас заключать договор можно с тем врачом, которого вам порекомендовали или который вам понравился. Если же по каким-либо причинам работа терапевта или педиатра не устраивает, в любой момент можно заключить меморандум с другим медиком», – говорится в публикации. Также указано, что на одного пациента будет выделено 370 грн в год – исключительно на работу врача. За дополнительные анализы или специализированную помощь уже с 2020 года придется платить отдельно и по утвержденным тарифам.

Для чего это

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«Врач первичной медицинской помощи – это специалист, который имеет всю информацию о вашем здоровье. Благодаря этому он видит взаимосвязи и может определить, на какой стадии требуется вмешательство профильного специалиста. Информация о состоянии здоровья пациента будет содержаться в электронной системе здравоохранения. Даже когда пациент перейдет к другому врачу, вся информация будет доступна. Главная обязанность врача первичной медицинской помощи – вовремя предупредить или выявить заболевание на ранней стадии», – поясняют в Министерстве здравоохранения.

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