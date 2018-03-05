Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 2014-го по 2017 год доходы местных бюджетов выросли почти в три раза. Гройсман: Объединенные общины должны развиваться Фото: kmu.gov.ua "За три года доходы местных бюджетов выросли почти в три раза – с 68,6 млрд грн в 2014 году до 192,7 млрд грн в 2017 году. На 2018 год мы имеем еще более амбициозные планы. По прогнозам, доходы местных бюджетов могут вырасти до рекордных 231 млрд грн", – отметил он.Премьер пообещал, что правительство будет строить дороги, детские сады и модернизировать медицинские учреждения."Объединенные общины должны развиваться", – подытожил он. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/674311189404465 Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года. По состоянию на январь 2018 года в рамках децентрализации сформированы 698 объединенных территориальных общин.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в октябре прошлого года заявлял, что за девять месяцев 2017 года поступления в местные бюджеты выросли на 29,9%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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