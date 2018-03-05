Прием в школы будет осуществляться по месту жительства детей, говорится в проекте решения Министерства образования и науки Украины. Первоклассников хотят зачислять в школы без конкурса Фото: EPA Согласно предложению Министерства, первоочередное право на зачисление в школу будут иметь дети, которые проживают на территории, которая закреплена за ней.Для зачисления в первый класс кто-либо из родителей до 31 мая должен будет предоставить один из таких документов: паспорт (временное свидетельство гражданина, вид на постоянное жительство, вид на временное жительство), в котором указаны ведомости о месте проживания; справку о регистрации места проживания лица из Единого демографического реестра; выписку из Единого демографического реестра о регистрации места проживания; копию документа о праве на проживание ребенка (право собственности или пользования жильем). Присутствие ребенка при подаче документов не обязательно.Как пишет пресс-служба ведомства, власть школ и местные органы власти будут обязаны принять меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении."Итак, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое", – сообщают в МОН.Согласно проекту порядка, родители также получат право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест будет размещена на сайте школы или соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления. Прием первоклассников на свободные места будет происходить до 15 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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