|Cassini запечатлел гигантский шторм на Сатурне
|05.03.2018 21:09
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Пресс-служба Европейского космического агентства обнародовала кадр, на котором можно увидеть грандиозный шторм на планете Сатурн, который, по словам исследователей, наблюдается там каждые тридцать лет, передает Phys.Org.
Ученые считают, что выпущенная в виде шторма энергия накапливается и держится на планете несколько десятилетий.
Снимок удалось сделать спутником Cassini, разработанным вместе с экспертами NASA, ESA и космического агентства Италии ASI. Он исчез 15 сентября 2017 года, сгорев в атмосфере планеты.
Как сообщал svodka.net ранее, британский астронавт Тим Пик рассказал, что уже через 20 лет человек сможет сделать свой первый шаг на Марсе. По словам Пика, недавний удачный запуск Falcon Heavy компанией SpaceX является "очень, очень вдохновляющим".
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