Советник президента РФ Владимира Путина Герман Клименко заявил, что весь мир идет по пути регулирования сети интернет, и Россия не является исключением из этого правила. Герман Клименко считает, что в России не будут применять "экстремальные варианты" регулирования интернета Фото: Герман Клименко / Facebook Советник Путина отметил, что в РФ уже работает локальный сегмент интернета, созданный по указу президента России для чиновников.По мнению Клименко, Россия не является исключением, поскольку весь мир идет по пути регулирования интернета. При этом он заверил, что в РФ не будут использовать "экстремальные варианты" регулирования, как в Северной Корее или на Кубе.В 2015 году генеральный директор российского провайдера "Эр-Телеком" Андрей Семериков рассказал о том, что весной 2015 года минкомсвязи и Роскомнадзор смоделировали ситуацию отключения РФ от глобального интернета, но трафик все равно уходил за рубеж.В 2016 году Клименко допустил блокировку в РФ Google и Facebook. В январе 2017 года советник Путина предложил ограничить интернет в России. В августе 2017 года президент РФ поручил разработать поправки к закону "О связи", которые дадут государству контроль над инфраструктурой рунета. Согласно проекту программы "Цифровая экономика", разрабатываемой в России по распоряжению президента, к 2024 году 95% российского трафика должно проходить через отечественные сети. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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