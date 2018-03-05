Причудливо поступает иногда своенравная дама История, сталкивая друг с другом события. 65 лет назад, 5 марта 1953 года, в Москве окончили свой земной путь два великих композитора и музыканта XX века: секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин и Народный актер РСФСР, пианист, дирижер, музыкальный писатель Сергей Сергеевич Прокофьев. Нет, нет, чуть выше я совсем не оговорился, назвав этих людей великими композиторами и музыкантами, просто один из них играл на струнах самой Истории, а другой был классическим музыкантом.

65 лет прошло с тех пор. Много это или мало? По меркам скоростного XXI века — несколько эпох, когда многие известные тогда имена ушли практически в небытие. И если с Прокофьевым, занявшим заслуженное место в отечественной и мировой музыкальной культуре, всё ясно, то по поводу Сталина споры не утихают и по этот день. Заглядываю сегодня на Политонлайн и читаю материал с характерным названием:

Россия заходится в любви и ненависти к Сталину

65 лет назад от инсульта умер самый обожествляемый и проклинаемый советский руководитель Иосиф Сталин.

В связи с этими датами российские демографы показали, как россияне сегодня относятся во времени его правления и что оно дало для страны.

Как ранее писал Политонлайн, в настоящее время жители страны все чаще выступают за установку памятников Иосифу Сталину. Сегодня эту идею поддерживают 39% (в 2005 г. — 36%), против — 38% (ранее — 53%). Доля не определившихся с мнением выросла с 12% в 2005 г. до 23%.

Что характерно, годы сталинских репрессий для 41% россиян считаются «годами массового террора против только народа нашей страны». 22% респондентов считают, что «репрессии были связаны с чистками в партии и касались в основном политических верхов» (этот показатель вырос с 14% в 2000 г.).

При этом часть респондентов ( 11%) заявляет, что «репрессии касались в основном действительных «врагов народа». Еще 6% полагают, что «сталинские репрессии — это миф, который раздут некоторыми СМИ».

Отметим, что 55% россиян заявляло социологам, что «участие Сталина в победе в Великой Отечественной войне оценивается заслуженно», наоборот считают только 19%. А опрос «Левады-центра» на тему «Правители» показал, что лучшим в сознании россиян оказался Владимир Путин.

По данным опроса, который провел Институт социального маркетинга и заказал член генсовета Партии роста и интернет-омбудсмен Мариничев, России снова нужен Сталин. Еще один опрос «Левада-центра» показал, что большая часть россиян (58%) сожалеет от распаде СССР.

Такие взгляды большинства являются максимумом с 2009 года, пояснил социологи. При этом 25% респондентов таких чувств не испытывает. Во время опроса также обнаружилось, что 16% участников не имеют своего мнения по этому вопросу.

По сути, сожалеющие о распаде СССР респонденты поясняли, что «разрушена единая экономическая система» (54%), «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» (36%), «возросло взаимное недоверие, ожесточенность» (34%), «разрушаются связи с родственниками, друзьями» (26%), «утрачено чувство, что ты везде «как дома» » (25%), «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых» (15%).

«У россиян есть требование на сменяемость власти, и во главе страны они хотели бы видеть «жестокого» лидера, — сообщали эксперты. — «Такой руководитель мог бы бескомпромиссно бороться с коррупцией».

Нужно все-таки отметить, что многие считают, что избрание такого лидера может привести к ограничению прав и свобод. «За последние годы отношение к Сталину на самом деле «немножко улучшилось» за последние годы. Сталин — действительно символ порядка, сильной руки. Но с желанием сильной руки есть лукавство: люди считают, что она [нужна] для чиновников, для олигархов, а простых людей она гладить будет»,- пояснил знаток «Левада-центра» Денис Волков.

Ранее Андреас Рюш, корреспондент «Neue Zürcher Zeitung», автор репортажа из Москвы, считает, что «ностальгия по Сталину» приобретает в России «всё более любопытные оттенки».

По его словам, «Сталин «возвращается из забвения». Идёт «новая волна признания». Некоторые историки указывают, что в последние годы было поставлено от 70 до 100 памятников Сталину, в основном по инициативе коммунистов и бизнесменов».

Другой опрос совсем недавно показал, что русские считают Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов (38% респондентов; в 1989 году — только 12%). В то же время доля тех, кто считает массовые убийства в сталинскую эпоху непростительным преступлением, за последние десять лет резко снизилась»,- переживает иностранное издание.

Также Рюш полагает, что Сталин получит «нормальное место» в «официальной истории», куда Кремль впишет его «как фигуру со светлыми и тёмными сторонами».

Стоит добавить, что в прошлом году Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных граждан России за последние 100 лет. На первом месте оказался Юрий Гагарин, вторым — Иосиф Сталин, и третьим по мнению опрошенных стал Владимир Путин.

Что касается Иосифа Сталина, то в нынешней России и для огромного количества наших граждан это очень значимая и знаковая фигура, что подтверждается даже «оппозиционными вопросами». Так, большинство опрошенных «Левада-центром» в июле этого года, назвало Сталина самым выдающимся человеком в российской истории.

Такая любовь россиян к Иосифу Сталину не удивляет — он кардинально изменил не только нашу страну, но стал одним из архитекторов Победы и только послевоенного мира. Ялитнско-Потсдамская система, одним из создателей которой он был, при всей критике и претензиях к ней обеспечивала мир во всем мире в течение многих десятилетий. Поэтому дату его смерти многие помнят без всяких упоминаний со стороны.

Dixi.

Материал: Фелискет

Иллюстрация: Коллаж Фелискета

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