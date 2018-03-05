|Коротко и ясно: Самая правильная предвыборная листовка в РФ
|05.03.2018 21:17
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Самая правильная предвыборная листовка должна быть короткой: «Путин — это война».
Об этом на странице в facebook написал Игорь Эйдман.
Этот слоган достоин быть везде: в любом блоге, на каждом заборе, на множестве стикеров и листовок. Ни один нормальный человек не хочет войны. А Путин уже развязал несколько локальных войн и открыто взял курс на глобальную военную катастрофу. Если бы люди это осознали, выборный фарс провалился бы. И никакие фальсификации не смогли бы помочь его устроителям, информирует svodka.net.
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