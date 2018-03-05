|
Полицейского, брызнувшего газом в журналиста "Радіо Свобода", отстранили от работы на массовых акциях
|
05.03.2018 21:18
|
3 марта полицейский применил газ против журналиста Сергея Нужненко
во время разгона палаточного городка у Верховной Рады. В управлении
патрульной полиции Киева ведут служебную проверку инцидента.
Силовики снесли палаточный городок в Киеве Фото: EPA случай
произошел 3 марта во время столкновений силовиков и протестующих в
палаточном городке у Верховной Рады. "До завершения служебного
расследования этот человек участие в массовых мероприятиях
принимать не будет, поскольку я не считаю такие действия
приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться
во время выполнения задачи. Это не заметили, то не так поняли, но
это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", –
отметил Зозуля.Он опроверг информацию о том, что участник инцидента
ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут". По словам
Зозули, это – патрульный полицейский.По итогам служебной проверки в
управлении решат, применять ли наказание в отношении него.Утром 3
марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Верховной
Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В
движении "Визволення" проинформировали, что были
госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых
пострадавших правоохранителях.Кроме Нужненко, пострадал
журналист "Громадського" Богдан Кутепов, а
корреспондента Insider "вытолкали пинками за периметр,
угрожая газовым баллоном".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира