3 марта полицейский применил газ против журналиста Сергея Нужненко во время разгона палаточного городка у Верховной Рады. В управлении патрульной полиции Киева ведут служебную проверку инцидента. Силовики снесли палаточный городок в Киеве Фото: EPA случай произошел 3 марта во время столкновений силовиков и протестующих в палаточном городке у Верховной Рады. "До завершения служебного расследования этот человек участие в массовых мероприятиях принимать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи. Это не заметили, то не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", – отметил Зозуля.Он опроверг информацию о том, что участник инцидента ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут". По словам Зозули, это – патрульный полицейский.По итогам служебной проверки в управлении решат, применять ли наказание в отношении него.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Верховной Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Кроме Нужненко, пострадал журналист "Громадського" Богдан Кутепов, а корреспондента Insider "вытолкали пинками за периметр, угрожая газовым баллоном". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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