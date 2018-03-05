Во время задержания активистов возле Верховной Рады, в правоохранительные органы попали 111 человек, 15 из них имели удостоверения участника боевых действий (УБД)

Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Министерства внутренних дел Артем на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

"Сухим языком цифр в отношении задержанных в субботу под Радой участников боевых действий. В общем в Печерское и Шевченковское управления полиция доставила 111 человек. Удостоверения УБД имели 15 из них", - говорится в сообщении.

По словам , еще двое задержанных заявили, что являются участниками боевых действий, устно, но не предоставили никаких документов в подтверждение.

"Удостоверение "инвалид войны" имели еще двое задержанных", - добавил он.

Полиция снесла палаточный городок возле Верховной Рады. Задержали более сотни активистов. Во время задержания получили травмы с обеих сторон.

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