Когда-то, когда деревья были большими, а Америка — великой, всё в мире было не так, как теперь. Великая Америка была центром притяжения талантливых людей и передлним краем развития технологий, а не как сейчас — сборищем биржевых пузырей и чудо-фирм, превосходящих в десять раз по капитализации Газпром, при этом не имея ни одного завода для производства продукции, а разработки заказывая в Бангалоре и Шенчжене.

Нет, тогда всё было не так. Например, когда американцы по итогам WW1 столкнулись с задачей построения эффективной ПВО — они бодренько спроектировали крупнокалиберные автоматические зенитные средства. Первым таким средством был американский крупнокалиберный пулемёт Браунинг М2, который поступил на вооружение в 1932 году. Конструкция была сделана на основе 12,7-мм Браунинга M1921, который начал проектироваться еще во время Первой мировой войны. Вы все знаете этот пулемет в пехотном варианте, он до сих пор является основным и единственным крупнокалиберным пулеметом армии США — но я вам покажу его в зенитном варианте. Итак:

Это вот такая вот машина с водяным циркуляционным охлаждением, но на этом фото интересен даже не сам пулемет, а прибор управления стрельбой, объединяющий четыре пулемета в зенитную батарею. Два оператора вводят данные по целям в счетно-решающее устройство, выдающее поправки на прицелы и данные на сервоприводы наведения. Вот тут лучше видно, какой там хитровыдуманный прицел и прочая серва:

В крупнокалиберных пулемётах Браунинга использовался мощный патрон .50 BMG (12,7×99 мм), обеспечивавший 40 г пуле начальную скорость в 823 м/с. На дальности 450 м бронебойная пуля этого патрона способна пробить 20-мм стальную плиту.

Достаточно широкое распространение получили зенитные установки спаренных пулемётов М2 с водяным охлаждением.

В 1943 году началось производство счетверённой установки M45 Maxson Mount. Вес установки в боевом положении составлял 1087 кг. Дальность стрельбы по воздушным целям — около 1000 м. Скорострельность — 2300 выстрелов в минуту. Буксируемый вариант получил обозначение М51; облегченный, на двуосном прицепе для парашютно-десантных подразделений был известен как М55.

На огневой позиции для придания установке большей устойчивости с каждого угла прицепа на землю опускались специальные опоры. В прицепе также помещались аккумуляторы электропитания зенитки и зарядное устройство к ним. Наведение осуществлялось с помощью электрических приводов. Электродвигатели приводов наведения были мощными, способными выдерживать самые большие нагрузки. Благодаря электроприводам установка имела скорость наведения до 60 градусов в секунду.

Эта же установка M45 Maxson Mount, но без электроприводов и прочей кибернетики, в варианте на полугусеничном бронетранспортере, поставлялась по ленд-лизу в СССР под названием М17. ЗСУ М17, ставшие основным средством мобильной ПВО танковых и механизированных частей РККА, очень высоко ценились в войсках. Сочетание бронированного шасси повышенной проходимости и высокой огневой мощи четырёх крупнокалиберных Браунингов было получено в нашей стране на отечественных моделях только в послевоенное время.

В конце 30-х годов, когда стали появляться первые бронированные самолёты, ВМФ США начал искать более мощное оружие для замены крупнокалиберных Браунингов. Выбор пал на 20-мм швейцарское автоматическое орудие Oerlikon. Эти орудия, выпускаемые в США, обозначались как 20 mm/70 (0.79″) FFS. Они имели скорострельность до 650 выстрелов в минуту. Масса орудия — 62 кг. Питание осуществлялось из 30-зарядных барабанных магазинов.

Всего до окончания производства в 1945 году промышленность выпустила 124.735 зениток «Эрликон». Эти зенитки в США были чисто флотской системой и на берегу практически не применялись. На фото в заголовке — как раз такая установка. Обратите внимание, что она также имеет электрифицированный прицел с подключением к ПУАЗО.

Оружие оказалось очень популярным на флоте из-за простоты обслуживания и хорошей скорострельности. К концу войны на американских кораблях все свободное пространство занималось одно- и двуствольными установками «Эрликон»:

На кораблях класса линкоров и тяжелых авианосцах количество стволов «Эрликонов» к концу войны перевалило за сотню штук.

В боекомплект 20-мм пушек «Эрликон» входили снаряды следующих типов:

— осколочные (около 9 г тротила);

— трассирующие (4 г тротила и светящийся состав, протяженность трассы 1500 м);

— зажигательные (4 г тротила и 3 г белого фосфора);

— бронебойные (4 г детонита);

— бронебойно-зажигательные (снаряжались белым фосфором).

Масса снаряда в зависимости от типа колебалась в пределах от 124 до 130 грамм. Начальная скорость: 835—870 м/с. Досягаемость по высоте — до 2500 м.

В ограниченном количестве (всего 110 машин) в США для ПВО сухопутных войск была выпущена ЗСУ Т10, вооруженная спаренной системой 20-мм пушек Hispano-Suiza HS.404, которая, в свою очередь, представляла собой британскую версию «Эрликона».

Уже в начале 20-х годов Джоном Браунингом была разработана 37-мм автоматическая пушка. После его смерти в 1926 году процесс по принятию этой системы на вооружение затормозился. Формально орудие было принято на вооружение в 1927 году, действительно это случилось только в 1938 году, после разработки модернизированного лафета.

Модернизированное 37-мм зенитное орудие получило наименование М1А2. Вес модернизированной зенитной установки в боевом положении — 2778 кг. Скорострельность техническая — 120 выстрелов в минуту. Вес осколочного снаряда — 595 г. Начальная скорость снаряда — 850 м/сек. Дальность стрельбы по воздушным целям — 3200 м.

Но тут англичане обратились к американцам с просьбой использовать часть своих производственных мощностей под выпуск 40-мм зениток «Бофорс» для Великобритании. Испытав их, американские военные убедились в превосходстве этих зениток над отечественной системой. Однако в течение некоторого времени в сборочных цехах компании Кольта продолжался параллельный выпуск «Бофорсов» и М1А2.

Однако шведский вариант «Бофорса» не удовлетворял американских моряков в плане технической надежности, и он был признан непригодным к массовому производству в США. Американские инженеры внесли множество изменений в конструкцию орудия и боеприпасов, чтобы приспособить их к по-настоящему массовому производству, а также заменили воздушную схему охлаждения водяной и добавили электрический привод для быстрого поворота установки. Официальное обозначение американской версии «Бофорса» — 40 mm Automatic Gun.

Для американского флота было разработано большое количество одно-, двух-, четырёх- и шестиствольных зенитных установок, в том числе и с радиолокационным наведением. Производство 40-мм зенитных установок для ВМС США велось на предприятиях корпорации Крайслер, где было произведено 60.000 орудий и 120.000 стволов. Фактически лицензия на производство этих орудий в США была получена от фирмы «Бофорс» уже после начала их массового производства.

В ходе боевых действий выяснилось, что зенитчики на легких установках практически не пользуются прицелами, предпочитая наводить зенитную установку в момент стрельбы по трассам снарядов или пуль. В соответствии со сделанными выводами была создана комбинированная установка Combination Mount M54. Слева и справа от ствола 37-мм зенитки поставили по 12,7-мм крупнокалиберному пулемету Браунинга. Поскольку баллистические характеристики пулеметов и орудия были схожими, стрелкам предлагалось использовать для нацеливания трассы пуль пулеметов и только потом уже вводить в дело пушку.

Эта комбинированная зенитная установка на шасси БТР М3, вооружённая 37-мм автоматической пушкой М1А2 и двумя 12,7-мм пулемётами водяного охлаждения, получила обозначение Т28Е1. Была выпущена в количестве 80 машин. За ней последовала ЗСУ М15, отличавшаяся круговым броневым прикрытием вооружения. Выпущено 680 машин.

ЗСУ, получившая обозначение М15А1, на шасси бронетранспортёра М3А1 была практически аналогична М15, установлен другой прицел, внесены изменения в конструкцию комбинированной орудийной установки. Имеет более низкий силуэт и меньшую массу, чем М15. Выпущено 1652 машины. Около сотни этих машин поставлено в СССР.

Помимо буксируемых вариантов 40-мм «Бофорсов», было создано несколько ЗСУ. В США «Бофорсы» монтировались на модифицированных 2,5-тонных шасси грузовых автомобилей GMC CCKW-353. Кроме своих прямых обязанностей, установки могли оказывать огневую поддержку и бороться с лёгкой бронетехникой. Бронебойные снаряды 40-мм орудия могли пробить 50-мм гомогенную стальную броню на дистанции 500 метров.

Опыт боевых действий показал необходимость иметь ЗСУ на танковом шасси для сопровождения механизированных колонн и объектовой ПВО. Испытания такой машины провели весной 1944 года на Абердинском танковом полигоне. В новой ЗСУ, получившей серийное наименование М19, использовали ходовую часть лёгкого танка М24.

Основным оружием М19 были два 40-мм зенитных автомата, установленных в «барбете» с круговым вращением. Стрельба осуществлялась с помощью электроспуска. Управление вращением башни и качающейся частью пушек — с помощью электрогидравлического привода. Начальная скорость зенитного снаряда составляла 874 м/с, максимальная дальность зенитной стрельбы — 6900 м.

Для понимания ситуации — советские зенитчики начали войну вот с этим:

Как видите, на пулеметах даже нет зенитных прицелов.

Теоретически существовали установки М4 образца 1931 года (счетверенный «Максим» на зенитном станке Токарева), и даже в версии на грузовике ГАЗ-АА:

Существовали также облегченные спаренные установки М2. Но это вообще экзотика.

26 февраля 1939г. постановлением Комитета Обороны на вооружение принимается 12.7-мм станковый пулемёт ДШК (Дегтярёва-Шпагина крупнокалиберный) на универсальном станке Колесникова. Для стрельбы по воздушным целям пулемёт был снабжен специальными зенитными прицелами. Первые пулемёты поступили в войска в 1940г. Но к началу войны в войсках их было ещё очень мало. Да что там — 1 января 1942г. в действующей армии их было только 720 шт. Только при подготовке к Курской битве на фронты было направлено 520 12,7-мм пулеметов. Американцы же произвели за время войны крупнокалиберных Браунингов М2 более 2 миллионов.

В ходе войны были спроектированы и выпускались спаренные и строенные установки ДШК. Но это экзотика экзотная. Не хватало пулеметов даже для одинарных установок.

По состоянию на 22 июня 1941 г. в РККА имелось 1370 шт. 37-мм. автоматических зенитных пушек обр.1939 г.(61-К). Вот таких:

Разработана на основе шведской 40-мм пушки Bofors. Главный конструктор — М. Н. Логинов. Являлось первой советской автоматической зенитной пушкой, запущенной в крупносерийное производство. Согласно руководству службы орудия, главной его задачей признавалась борьба с воздушными целями на дальностях до 4 км и на высотах до 3 км. В случае необходимости пушка может быть успешно использована и для стрельбы по наземным целям, в том числе по танкам и бронемашинам.

В ходе боёв 1941 года, зенитные орудия понесли значительные потери — до 1 сентября 1941 года было потеряно 841 орудие, а только за 1941 год — 1204 пушки. То есть почти все, что были к началу войны. Огромные потери с трудом восполнялись производством — на 1 января 1942 года в наличии имелось около 1600 37-мм зенитных пушек.

Незадолго до войны была создана 25-мм автоматическая зенитная пушка образца 1940 года (72-К), позаимствовавшая ряд конструктивных решений от 37-мм. 61-К. Но к началу боевых действий в войска она не попала. И слава Богу — 25-мм зенитный автомат с питанием из обойм это, простите, безумие.

Было предпринято несколько попыток установки 37-мм зенитных пушек на различные шасси, часть из которых осталась лишь в виде опытных образцов. Например, в октябре 1941 года в 124-й танковой бригаде Ленинградского фронта имелось две 37-мм самоходные зенитные установки на шасси танка Т-26, изготовленные на заводе подъёмно-транспортных сооружений имени Кирова.

В июле 1941 года были проведены испытания 37-мм пушки 61-К, установленной в кузове грузового автомобиля ГАЗ-ААА. Испытания показали плохую устойчивость установки при стрельбе и ухудшение проходимости машины, в связи с чем от запуска в серийное производство такой установки было решено отказаться. Тем не менее, в начале 1942 года в Севастополе были изготовлены две самоходные зенитные установки, смонтированные в кузовах грузовых автомобилей. При этом использовались 37-мм зенитные автоматические пушки, снятые с повреждённых кораблей.

К 1942 году группой конструкторов под руководством В. Савина была разработана зенитная башня с 37-мм пушкой для танка Т-34. Башня была подготовлена к серийному производству, которое так и не было начато в связи с нехваткой орудий.

В 1942 году было создано и испытано несколько опытных вариантов 37-мм самоходных зенитных установок на гусеничном шасси — СУ-11, ГАЗ-72, У-32. Все они не выдержали испытания.

В ноябре 1943 года заводу № 38 было выдано задание по разработке 37-мм самоходной зенитной установки на базе шасси самоходной артиллерийской установки СУ-76. В феврале 1944 года опытная машина, получившая индекс СУ-17, поступила на испытания, прошедшие в целом успешно. Доработкой машины занялось конструкторское бюро завода № 40 в Мытищах, которое в апреле 1944 года изготовило новый опытный образец. В общем, дурилово тянулось до конца войны, к 9 мая 1945 года по временной технологии было изготовлено лишь несколько машин. Что и к лучшему — установка оказалась неудачной, и про нее быстро забыли. Это то, что позднее стали называть ЗСУ-37:

Вот это то, что вам нужно знать про советскую мобильную ПВО. До конца войны и войска, и флот так и страдали от вражеской авиации — но промышленность практически ничего с этим не сделала.

А ведь еще в 1940 году в ЦКБ-14 конструкторами А. А. Волковым и С. А. Ярцевым была создана мощная 23-мм пушка ВЯ-23, как средство борьбы с защищёнными наземными целями умышленно для создававшегося тогда же штурмовика Ил-2. Её образец назывался ТКБ-201.

Пушка обладала высокой скорострельностью для своего калибра (9 — 11 выстрелов в секунду, 550—650 выстрелов/мин) и разгоняла снаряд весом 200 граммов (10 граммов взрывчатого вещества или 6 граммов зажигательного) до скорости 900 м/с. Высокая скорость обеспечивала значительную прицельную дальность стрельбы. Боекомплект пушки обычно состоял из 150 патронов. К недостаткам пушки в качестве авиационной следует отнести сильную отдачу и очень резкую перезарядку. Однако в качестве самоходной зенитки это орудие прекрасно вписалось бы на легкие танковые шасси — включая возможную переделку в ЗСУ устаревших танков Т-26, а также ЗСУ на базе танков Т-40, Т-60 и Т-70.

Вместо этого было произведено 64 655 штук этих пушек, и почти все они были проср@ны на штурмовиках Ил-2, где их применение создавало сплошные проблемы — отдачей расположенных в крыльях столь мощных пушек штурмовик сбивало с курса, следовательно попасть из них куда-то можно было только случайно. Были попытки вооружить этой пушкой ЛаГГ-3 — там установка более удачна, по оси самолета, для стрельбы через втулку винта, но и там ВЯ-23 не прижилась из-за чрезмерной отдачи (даже по сравнению с 37-мм пушкой Нудельмана — Суранова НС-37).

Как видите — проблема не столько в технике, сколько в головах.

Забавно, что ЗСУ с куда более мощной 37-мм авиационной пушкой Шпитального даже была создана — но и она в серию не пошла.

Это так называемый «зенитный танк» на базе Т-70. Новая установка проходила испытания до 24.10.1942, по итогам которых были сделаны выводы о том, что в принципе установка жизнеспособна, но нуждается в доработках. Доработки успешно и быстро провели — но всем стало пофиг. ЗСУ армия так и не получила до конца войны — кроме ленд-лизовских машин.

Это были времена, когда Америка была великой, а СССР лишь пытался дотянуться до ее уровня.

С тех пор прошло много лет — и вот Трамп мечтает сделать Америку великой опять, потому что ничего не получается, а в это время русские уже ушли вперед. Сейчас у русских лучшее в мире ПВО, а Америка уныло драит свои древние «Патриоты» и уже докатилась до использования израильских ракет. Печаль и печаль мучают Дональда. Ну как же так вышло…

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