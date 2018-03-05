Принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет помогать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ, считают в финансовом ведомстве.

Задержка транша от Международного валютного фонда не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замминистра финансов Оксана Маркарова, информирует svodka.net.

«Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов», – заявила Маркарова.

По ее словам, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде только интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.

Замминистра отметила, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет помогать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.

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Напомним, в период с 12 по 16 февраля в Киеве с визитом находилась техническая задача МВФ. По словам министр финансов Украины Александр Данилюка, этот визит был довольно результативным, а стороны обсудили ряд вопросов.

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