Боевики за В штабе АТО заявляли о готовности соблюдать перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Российско-оккупационные войска сегодня не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО... В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1876360045708126 В штабе отметили, что на луганском направлении враг вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия близко Счастья. Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Троицкого.На донецком направлении боевики применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.2 марта представитель российской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали введение режима прекращения огня на Донбассе с 5 марта.В штабе АТО заявили, что ВCУ готовы его соблюдать.Сегодня утром в штабе АТО сообщили, что боевики сорвали перемирие через час после его начала.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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