



Відома співачка Гайтана, яка вперше стала мамою влітку 2017 року, тішить своїх шанувальників не лише новими треками, але й новими фотосесіями, заради кадрів яких перевтілюється буквально до невпізнання!



Так, на фото, яким Гайтана поділилась днями, співачка зрадила традиційним дредам і позує з випрямленим волоссям та у яскравій оранжевій сукні.



"Всіх з весною", - радісно прокоментувала фото красуня.



Допис, поширений GAITANA



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