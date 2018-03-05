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Не впізнати! Співачка Гайтана здивувала зміною іміджу (ФОТО)
05.03.2018 21:27
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Відома співачка Гайтана, яка вперше стала мамою влітку 2017 року, тішить своїх шанувальників не лише новими треками, але й новими фотосесіями, заради кадрів яких перевтілюється буквально до невпізнання!

Так, на фото, яким Гайтана поділилась днями, співачка зрадила традиційним дредам і позує з випрямленим волоссям та у яскравій оранжевій сукні.

"Всіх з весною", - радісно прокоментувала фото красуня.
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