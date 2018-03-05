В городе Киев на территории Деснянского района вследствие падения сосульки местная жительница получила серьезную травму, передает Обозреватель .

По информации издания, на голову женщине в возрасте 65 лет упал осколок льда, когда та выходила из дома по улице Владимира Маяковского, 42/13 в районе жилого массива Троещина. В результате инцидента женщина была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

Уточняется, что за неубранные сосульки и снежные глыбы несет ответственность балансодержатель. Это может быть ЖЭК, общество совладельцев многоквартирных домов, кооперативы или обслуживающая компания.

В любом из данных случаев опасная зона с сосульками должна быть ограждена специальной лентой. Виновным грозит наказание - от штрафов, до уголовной ответственности.

Как сообщал svodka.net, практически весь Джуринский водопад, расположенный в Тернопольской области, сковала ледяная корка . Три каскада, высота которых составляет 16 метров, покрыл лед.

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