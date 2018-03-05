Все заседания Верховной рады Украины в феврале пропустили семь народных депутатов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины, передает со ссылкой на .

"Семь народных депутатов Украины не были официально зарегистрированы ни на одном пленарном заседании Верховной рады в феврале", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все заседания Рады в феврале пропустили нардепы от "Оппозиционного блока" и Вадим Рабинович, представитель "Воли народа" Олесь Довгий, внефракционный Дмитрий Ярош, а также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении полномочий, и нардепы-беглецы Сергей и Александр Онищенко.

Сообщается, что указанные нардепы пропустили заседания по неизвестным причинам, то есть, не из-за болезни или командировки.

"Всего лишь половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше только депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше только - утреннее заседание 9 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в феврале состоялось девять пленарных заседаний .

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины рассмотрит представление Генпрокуратуры на нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина 12 марта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира