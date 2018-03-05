Польская партия «Право и справедливость» получает много внимания со стороны международной прессы в связи с ее постоянными спорами с ЕС. Но один из самых интересных аспектов ее внешней политики, в то же время недостаточно освещаемый – это увеличение военных расходов и реформирование польских вооруженных сил. Одним из центральных элементов оборонной политики партии «Право и справедливость» является создание нового подразделения в польской армии под названием «Войска территориальной обороны» (ВТО).

Военизированное формирование в значительной степени ориентировано на противодействие различным формам гибридной войны России и создается по примеру украинских и балтийских аналогов. Однако Войска территориальной обороны оказались настоящим громоотводом – вокруг них разгорелись споры в связи с тем, что им достаются лучшие люди и лучшее оружие, информирует svodka.net.

Основы ВТО были заложены в декабре 2015 года, спустя несколько месяцев после того, как «Право и справедливость» на выборах получила большинство мест в Сейме. Эта партия и польские консерваторы назвали Россию одной из главных угроз национальной безопасности Польши, сославшись на крушение самолета под Смоленском – в котором погибли многие военные лидеры государства – а также на события в Украине и Прибалтике. Антоний Мацеревич, на то время министр обороны, представитель партии «Право и справедливость», выдвинул идею создания на региональном уровне добровольческой легкой пехоты, которая могла бы дополнять национальные вооруженные силы.

За основу своего плана Мацеревич взял предварительные документы по созданию таких сил, подготовленные Министерством обороны при предыдущем правительстве. Но после парламентских выборов 2015 года команда сменилась. Уполномоченным по созданию ВТО был назначен Гжегож Квасняк – в 2000-х годах он был членом Бюро стратегического планирования Генштаба Польши.

В ноябре 2016 года ВТО получили официальный статус в качестве пятой колонны польских вооруженных сил, подчиняющейся Министерству обороны, но выходящей за рамки обычной командной иерархии в польской армии.

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Функции ВТО являются отражением процесса их формирования. Кроме стандартной функции защиты ключевых объектов инфраструктуры и обеспечения дополнительной безопасности военных объектов, ВТО призваны противиться дезинформационным кампаниям, киберперациям, поддерживать патриотические идеалы и помогать стабилизировать ситуацию в случае кризиса и введения военного положения. Они также должны обеспечивать безопасность в зонах прибытия союзных войск и вести борьбу с диверсиями в сфере логистики.

Мацеревич даже сказал, что они смогут противостоять российскому спецназу. В отличие от регулярной польской армии, все гарнизоны и базы по подготовке для ВТО будут располагаться близко от места жительства их членов. Бойцы ВОТ смогут хранить часть оборудования у себя дома, но оружие будет храниться на региональных оружейных складах.

Бойцы будут получать деньги за участие в занятиях и подготовке, а те из них, кто попадет в запас первой очереди, смогут рассчитывать на повышенное жалование. Эта модель очень похожа на ту, что используется в странах Прибалтики. Численность войск ВТО будет значительной – пятнадцать бригад (ориентировочно одна бригада на воеводство), это около пятидесяти тысяч человек.

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В настоящее время численность этих войск составляет примерно 7 тысяч человек. Сейчас цель заключается в том, чтобы полностью укомплектовать их к 2019 году.

Необходимость быстрого увеличения численности ВТО спровоцировала множество споров в Польше. Меры, которые принимает Мацеревич, по мнению многих свидетельствуют о том, что ВТО отдается очевидное предпочтение по сравнению с польской регулярной армией. К примеру, недавно двести военнослужащих сержантского состава были переведены из регулярных сил в ВТО. Психологические стандарты, а также стандарты обучения для офицеров ниже, чем в обычной армии.

Это вызвало серьезную критику со стороны некоторых представителей Министерства обороны Польши. По мнению некоторых, Мацеревич пытается создать плохо подготовленный и переоцененный офицерский корпус. Другие говорят, что перевод сержантов лишает армию ценных кадров, нанося вред боеготовности и профессионализму польской армии. Кто-то даже высказал предположение, что Мацеревич хочет таким образом хочет подчинить Генштаб Войскам территориальной обороны. Некоторые генералы даже ушли в отставку из-за этих споров.

Цели создания ВТО кажутся возвышенным: они должны стать хорошо мотивированной добровольческой силой, готовой противостоять диверсионной деятельности иностранных государств, оказывать помощь во время кризиса и давать отпор в случае вражеского вторжения. Однако создать такую силу не в убыток боеготовности регулярной армии оказалось сложно.

Только время покажет, сможет ли ВТО выполнять свои функции вместе с профессиональной польской армией.

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