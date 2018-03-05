За набег на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак стажеру
Мосгордумы Алану Дзуцеву грозит административный штраф в размере от
500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.
4 февраля стажер Мосгордумы Алан Дзуцев вылил на Собчак
воду с криком "За Жириновского!" Фото: Ксения Собчак / Facebook
Мужчине грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс.
руб. или административный арест на срок до 15 суток.28 февраля в
прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России –
лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Собчак – произошел
конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а
политик оскорблял журналистку и матерился в ее
адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру
РФ жалобу на действия Жириновского.4 февраля молодой человек
вылил на нее воду с криком "За Жириновского!". Это был стажер
Мосгордумы Алан Дзуцев.Председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников извинился за набег стажера на Собчак.
Извинения ей принес и мэр Москвы Сергей Собянин.
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