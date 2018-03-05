За набег на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак стажеру Мосгордумы Алану Дзуцеву грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. 4 февраля стажер Мосгордумы Алан Дзуцев вылил на Собчак воду с криком "За Жириновского!" Фото: Ксения Собчак / Facebook Мужчине грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а политик оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.4 февраля молодой человек вылил на нее воду с криком "За Жириновского!". Это был стажер Мосгордумы Алан Дзуцев.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился за набег стажера на Собчак. Извинения ей принес и мэр Москвы Сергей Собянин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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