В Запорожье жители пятиэтажки на бульв. массово покидают квартиры. Из-за подтопления по дому пошли крупные трещины, жители боятся, что он может рухнуть.

Об этом в Facebook сообщил Максим Зайченко с Нацонального корпуса Украины, передает со ссылкой на .

"Три дня назад в подвале прорвало трубу "Водоканала". Произошел подмыв дома, села часть помещения. И в квартирах жителей третьего подъезда пошли большие трещины. Жители массово переезжают, переселяются к своим знакомым. Представители власти говорят, что критической ситуации нет, но, судя по трещинам, она есть", - сообщил Зайченко.

На место приехал глава района, а также сотрудники коммунальных служб.

В четырехэтажном общежитии на ул. Попудренко, 16 в Чернигове обвалился крайней подъезд. Упала фасадная стена, перекрытие между этажами. Разрушилось шесть комнат. Пострадали восемь человек. 17-летний Александр Турчин и 25-летняя Анастасия Деревянко оказались под завалами. Женщина погибла.

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