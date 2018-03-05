Ученые сделали уникальное открытие в горячих источниках Йеллоустонского национального парка. В водах источников был обнаружен вирус, который может стать основой для противораковых препаратов.

Новый вирус получил название Acidianus, информирует svodka.net.

Для исследования вируса ученые применили комбинацию двух методов — криоэлектронной микроскопии и рентгеновской кристаллографии. Исследования показали: вирус обладает уникальной особенностью — он способен сразу менять яйцеобразную форму на цилиндрическую.

Данная трансформация, по мнению ученых, вероятно, позволяет вирусу эффективно внедряться в различные клетки, копировать свою ДНК и РНК. Выявленная особенность может пригодиться в медицине. Возможно, вирус превратят в переносчик лекарственных средств, «нагружая» его препаратом или необходимой генетической информацией, а затем внедряя в раковые клетки.

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