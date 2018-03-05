|Гройсман: По прогнозам, доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти до рекордных 231 млрд грн
|05.03.2018 21:42
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https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/674311189404465
Объединенные территориальные общины были созданы в рамках децентрализации во всех областях Украины в марте 2016 года. По состоянию на январь 2018 года в рамках децентрализации сформированы 698 объединенных территориальных общин.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в октябре прошлого года заявлял, что за девять месяцев 2017 года поступления в местные бюджеты выросли на 29,9%.
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