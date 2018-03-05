Стоит отметить, что инцидент случился вечером 5 марта.

На улице Артема, что близко от спортивного комплекса “Олимпийский”, произошел взрыв в салоне автомобиля DAEWOO Matiz. Взрыв был небольшой мощности, однако без жертв не обошлось.

По последним данным, в результате инцидента погибла девушка-водитель автомобиля, травмы получил мужчина, находившийся на пассажирском месте. Их личности пока не озвучиваются, как и причины произошедшего несчастья. По неподтвержденным данным, в салоне сдетонировала ручная граната.

Примечательно, что, по мнению соцсетей, взрыв случился по вине очередного наемника, “баловавшеговся” гранатой.

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