В результате взрыва погибли двое и были ранены 156 человек

"Количество заключенных под стражу подозреваемых из-за причастности к атаке на площади Мескель достигла 30-ти", - цитирует главу федеральной полицейской комиссии страны DW.

Также за недостатки в обеспечении безопасности были задержаны девять сотрудников полиции, включая заместителем председателя столичной полицейской комиссии.

Напомним, взрыв, в результате которого, по уточненным данным, погибли двое и были ранены 156 человек, раздался 23 июня в Аддис-Абебе во время политической акции в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда. По словам министра здравоохранения страны, шестеро раненых находятся в критическом состоянии.

По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный якобы пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства.

Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле этого года после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень подал в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны.