|В Эфиопии задержали 30 подозреваемых в причастности к взрыву на митинге
|24.06.2018 22:09
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В результате взрыва погибли двое и были ранены 156 человекПолиция Эфиопии сообщает о задержании 30 человек, подозреваемых в причастности к взрыву в столице страны Аддис-Абебе.
Фото: gettyimages.com
"Количество заключенных под стражу подозреваемых из-за причастности к атаке на площади Мескель достигла 30-ти", - цитирует главу федеральной полицейской комиссии страны DW.
Также за недостатки в обеспечении безопасности были задержаны девять сотрудников полиции, включая заместителем председателя столичной полицейской комиссии.
Напомним, взрыв, в результате которого, по уточненным данным, погибли двое и были ранены 156 человек, раздался 23 июня в Аддис-Абебе во время политической акции в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда. По словам министра здравоохранения страны, шестеро раненых находятся в критическом состоянии.
По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный якобы пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства.
Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле этого года после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень подал в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны.
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