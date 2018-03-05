Осужденный за финансирование боевиков "ЛНР" руководитель предприятия платил налоги в "бюджет" террористов и признал себя виновным, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лысенко: Злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятиям и уплатил налоги террористам Фото: Андрій Лисенко / Facebook Мужчину обвинили в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины)."Находясь на "должности", преступник заключал договоры на поставку продукции предприятиям и в дальнейшем заплатил налоги в так называемый бюджет террористической организации "ЛНР", из которого финансировался силовой блок террористической организации", – рассказал Лысенко.Он отметил, что во время досудебного следствия прокуратура собрала доказательства вины подозреваемого. В результате обвиняемый признал себя виновным и заключил соглашение со следствием."На основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, он заплатил штраф в размере 425 тыс. грн в государственный бюджет Украины", – подытожил пресс-секретарь Генпрокуратуры. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2005637009685329 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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