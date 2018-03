Супруга Авакова получила 55,8 млн грн от продажи доли в телеканале "Эспрессо" Супруга министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Инна получила в прошлом году 291 тыс. 692 грн зарплаты по основному месту работы в ПАО "Инвестор". Согласно поданной министром 5 марта исправленной электронной декларации, она также получила 847 тыс. 871 грн зарплаты по совместительству в компании "Avitalia s.r.l." (в первоначальной декларации от 26 февраля была указана сумма в 304 тыс. 124 грн). Она также получила почти 568 тыс. грн процентов в "Ощадбанке". У И.Аваковой размещено 1 млн 191 тыс. 754 грн, $231 тыс. 479 и EUR3,37 тыс. на счетах в "Ощадбанке"; $1 млн 953 тыс. 693 в "Райффайзен Банк Авале" и EUR1,46 млн в итальянском банке "Banca Popolare del Frusinate". В наличных у нее хранится 140 тыс. грн, $35 тыс. и EUR21 тыс. В 2017 году И.Авакова получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 55 млн 812 тыс. 874 грн от компании Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк), бенефициаром которой является сын бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго Иван. 5 апреля 2017 года у супруги А.Авакова возникло обязательство на сумму 5 млн 51,6 тыс. грн в пользу ООО "Новини-ТВ" по договору купли-продажи доли в ТОВ "Астра-Финанс". Как сообщалось, 30 декабря 2017 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и жена главы МВД Инна Авакова продали свои доли в 30% и 40% соответственно в в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом" Эспресо") в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment Inc, конечным владельцем которой является И.Жеваго. Данная компания также приобрела часть доли жены народного депутата Николая Княжицкого Ларисы в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Л.Княжицкая осталась опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо", а 77,5% канала опосредованно владеет иностранное предприятие Atmosphere Entertainment Inc. А.Яценюк продал 30% телеканала Espreso.TV за $1,46 млн (41,13 млн грн). Его пресс-секретарь Ольга Лаппо сообщила, что купил он этот пакет летом 2017 года за 3,8 млн грн по опциону от 2013 года. По ее словам, в результате экс-премьер уплатит в государственный бюджет около 7 млн грн налогов с доходов от этой сделки. Глава МВД Арсен Аваков в конце 2017 года также сообщил, что его жена получила за 40% долю более $1,95 млн, с которых будут уплачены 9,7 млн грн налогов (18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора). Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Среди его основателей – Н.Княжицкий и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко. Канал оформлен на ООО "Голдберри", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО "Астра Финанс" (Киев). Данные о смене собственников уже внесены в госреестр. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



