Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе используют коварную тактику с обстрелами из «серой зоны».

Об этом «Апострофу» заявил военный знаток Олег Жданов.

«У них (террористов, — ред.) очень хорошая тактика: в «серую» зону, которая шириной 5-10 километров, выезжает две артиллерийских установки. Одна стреляет в сторону оккупированной территории, а другая — в сторону наших позиций. С одной стороны, жители Донецка говорят: «Вот сволочи ВСУ (Вооруженные силы Украины, — ред.), от них прилетают снаряды», а ОБСЕ в «серую» зону не идут, ведь там никто им не гарантирует безопасность», — сказал он, информирует svodka.net.

По словам Жданова, таким образом украинская сторона сама толкает боевиков на то, чтобы они провоцировали режим вялотекущей войны. При этом он подчеркнул, что Москва пытается сыграть на обвинениях в адрес Киева. Так, пропаганда обвиняет Украину в том, что ВСУ не соблюдают перемирие и ведут обстрелы.

«В Югославии 24 раза объявляли перемирие. В результате пришли сначала войска ООН, потом войска НАТО, разгромили обе армии и там воцарился мир. Бессмысленно объявлять перемирие, когда мы прекрасно понимаем, что боевики не принимают никаких решений. Они даже не знают графика провокаций и обстрелов наших позиций. Им не доводят эту информацию», — подытожил эксперт.

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