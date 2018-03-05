Под зданием Дарницкого райсуда Киева, где проходило подготовительное заседание по делу о пытках на Майдане, представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и организации С14 устроили "коридор позора" Юрию Крысину, который получил условный срок за избиение убитого во время Майдана журналиста Вячеслава Веремия. Активисты кричали оскорбления, а потом начали плевать в Крысина. При этом его умышленно не били. Видео происшедшего опубликовала "Українська правда" в YouTube. | В Крысина плевали, но не стали его бить Скриншот: Українська правда / YouTube Сегодня в суде должно было состояться слушание по делу Крысина. К зданию суда прибыли несколько десятков титушек, а также представители националистических общественных организаций С14 и "Национальный корпус".Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во власти.видео Видео: Українська правда / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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