Под зданием Дарницкого райсуда Киева, где проходило
подготовительное заседание по делу о пытках на Майдане,
представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и
организации С14 устроили "коридор позора" Юрию Крысину, который
получил условный срок за избиение убитого во время Майдана
журналиста Вячеслава Веремия. Активисты кричали оскорбления, а
потом начали плевать в Крысина. При этом его умышленно не били.
Видео происшедшего опубликовала "Українська правда" в YouTube.
| В Крысина плевали, но не стали его бить Скриншот:
Українська правда / YouTube Сегодня в суде должно было состояться
слушание по делу Крысина. К зданию суда прибыли несколько
десятков титушек, а также представители националистических
общественных организаций С14 и "Национальный корпус".Крысин
является фигурантом дела об убийстве журналиста газеты "Вести"
Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре
Киева. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали
избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд
Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину, а также еще ряд
апелляционных жалоб.Прокурор Генеральной прокуратуры Украины
Алексей Донской заявил, что у Крысина есть поддержка во
власти.видео Видео:
Українська правда / YouTube