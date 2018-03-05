ЗИЛ Академика готов! Уверены, ты слышал о нем, или даже следил за ходом проекта по созданию самого быстрого ЗИЛ 130. Напомним, в прошлый раз авто-блоггер AcademeG сделал самый быстрый УАЗ, интерес к которому, вероятно, и натолкнул его продолжать превращать хлам в ракеты.

Во сколько обошелся самый быстрый ЗИЛ, мы даже не представляем. Однако, установка двигателя BMW дала очень «сочные» плоды. Во время последних испытаний, ЗИЛ Академика показал разгон от 0 до 100 км в час на уровне 6 секунд!

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