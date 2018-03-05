Задержанная в Таиланде модель Настя Рыбка и ее "секс-наставник" Алекс Лесли попросили политического убежища в США. В посольстве Соединенных Штатов в Беларуси рассказали, что за пределами страны можно обратиться только за статусом беженца. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Настя Рыбка пока не обращались к белорусским дипломатам за консульской помощью Фото: nastya_rybka.ru / Instagram За пределами США можно обратиться за статусом беженца. Тогда таким заявлением будет заниматься служба гражданства и иммиграции департамента внутренней безопасности, отметили в посольстве.Американские дипломаты добавили, что на информацию о лицах, которые обращаются за политическим убежищем, распространяется действие закона об охране личной жизни.Сама Настя Рыбка пока не обращалась к белорусским дипломатам за консульской помощью, однако в Минске следят за ситуацией, пишет агентство.Полиция задержала 10 россиян за незаконное проведение "секс-тренинга" 25 февраля. Среди них оказались Настя Рыбка и и ее "секс-наставник" Александр Кириллов Алекс Лесли.В посольстве РФ в Таиланде заявили, что задержанных в Паттайе организаторов нелегального "секс-тренинга" депортируют из Таиланда.Местное законодательство предполагает наказание за незаконную трудовую деятельность в виде лишения свободы до двух лет или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, тайские власти ограничиваются штрафом и депортацией.27 февраля полиция Паттайи отказалась выпустить задержанных под залог на время предварительного дознания. После этого Рыбка вышла на связь из-за решетки и пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.Полиция Таиланда намерена подать в суд на задержанных, которые, по словам спикера полиции Паттайи, нанесли убыток репутации страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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