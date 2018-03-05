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В американском посольстве сообщили, что Настя Рыбка может обратиться за политубежищем только в США
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05.03.2018 22:05
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Задержанная в Таиланде модель Настя Рыбка и ее "секс-наставник"
Алекс Лесли попросили политического убежища в США. В посольстве
Соединенных Штатов в Беларуси рассказали, что за пределами страны
можно обратиться только за статусом беженца. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Настя Рыбка пока не обращались к
белорусским дипломатам за консульской помощью Фото: nastya_rybka.ru
/ Instagram За пределами США можно обратиться за статусом беженца.
Тогда таким заявлением будет заниматься служба гражданства и
иммиграции департамента внутренней безопасности, отметили в
посольстве.Американские дипломаты добавили, что на информацию о
лицах, которые обращаются за политическим убежищем,
распространяется действие закона об охране личной жизни.Сама Настя
Рыбка пока не обращалась к белорусским дипломатам за консульской
помощью, однако в Минске следят за ситуацией, пишет
агентство.Полиция задержала 10 россиян за незаконное
проведение "секс-тренинга" 25 февраля. Среди них оказались Настя
Рыбка и и ее "секс-наставник" Александр Кириллов Алекс Лесли.В
посольстве РФ в Таиланде заявили, что задержанных в
Паттайе организаторов нелегального
"секс-тренинга" депортируют из Таиланда.Местное
законодательство предполагает наказание за незаконную трудовую
деятельность в виде лишения свободы до двух лет или штрафа в
размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, тайские
власти ограничиваются штрафом и депортацией.27 февраля
полиция Паттайи отказалась выпустить задержанных под
залог на время предварительного дознания. После
этого Рыбка вышла на связь из-за решетки и пообещала
выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие
связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом и
президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в
США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического
убежища в США.Полиция Таиланда намерена подать в суд
на задержанных, которые, по словам спикера полиции Паттайи,
нанесли убыток репутации страны.
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