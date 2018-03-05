|Порошенко сделали комплимент
|05.03.2018 22:09
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Разгон палаточного городка под Верховной Радой свидетельствует о договоренностях между БПП и "Народным Фронтом".
Об этом сказал политолог Александр Кочетков, передает со ссылкой на .
"Протесты начали ослабевать. Их непосредственные участники и политики устали. Во-вторых, протест без четкой и прозрачной команды менеджеров, которые могут обещать улучшение жизни в ближайшее время и люди готовы поверить в это, не найдет массовой поддержки в 500 тысяч или миллион человек.
Существуют определенные интриги между президентом Порошенко и министром внутренних дел Аваковым, который ранее демонстративно позволил Саакашвили перейти через границу. Потом никто не мешал развернуть палаточный городок, правоохранители его не трогали. В протестующих возникло успокоение, ситуация как стабилизировалась и было чувство, что так оно и будет дальше.
Полиция сработала жестко, подготовились довольно профессионально
Есть информация, что БПП и "Народный фронт" договорились о будущем сотрудничестве на парламентских и президентских выборах. Таким "вкладом" стал снос палаточного городка, который очень раздражает Порошенко. Некий комплимент. Полиция сработала жестко, подготовились довольно профессионально. Сделали это в то время, когда люди не ожидали. А тех, кто мог прийти на помощь активистам, просто не было. На выходные координация ослабевает", - рассказал Кочетков.
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В субботу, 3 марта, Нацгвардия снесла палатки по улице Грушевского возле Верховной Рады. Действовали на выполнение решений суда. Задержали 111 человек. Их отправили в полицейские участки Шевченковского и Печерского районов, затем отпустили.