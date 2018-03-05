



Відома співачка Даша Астаф'єва, яку шанувальники вважають справжнім секс-символом, днями здивувала шанувальників відвертими світлинами у білизні.



На відміну від пікантних світлин, які зірка час від часу публікує у Інстаграмі, на цих фото Даша не приймає звабливих поз, а відверто показує зайві кілограми та сантиметри і зізнається - зібралась худнути.



"Я Даша, мені 32 роки. Моя вага на сьогодні становить 60кг при зрості 173 см. Мені б хотілося налаштувати режим і якість харчування у відповідності з моїм способом життя і роботою. Перестати залежати від солодкого і шкідливого, смачного. Перестати під'їдати ночами", - написала Астаф’єва у мережі.



"Зі шкідливих звичок: алкоголь, солодке і сумнівне оточення))) Іноді", - пожартувала співачка.

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