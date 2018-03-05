Долгожданное весеннее потепление, как правило, приносит в городские травмпункты толпу пациентов с переломами и вывихами, полученными из-за падения на подтаявшем льду, что нужно делать, чтобы не оказаться в их рядах и как поступить после падения рассказывают эксперты, передает АИФ .

По словам медиков, если после падения вы почувствовали боль в суставах и костях (даже небольшую), бросьте все дела и отправляйтесь в ближайший травмпункт (их адреса часто можно найти на сайтах городских администраций).

В результате падения вы могли получить серьезный ушиб, трещину или даже перелом (при переломе, например, лучевой кости боль будет не очень сильной), следовательно профессиональная помощь будет самой лучшей.

Также после падения можно, не заметив, получить сотрясение мозга. В том случае, если спустя пару часов вы почувствовали головокружение, нарушения внимания или тошноту - отправляйтесь домой и вызовите доктора, а лучше только отправиться в больницу.

О том, что у вас сломана одна из костей вам подскажет острая непрекращающаяся боль. Пока не добрались до травмпунка, попробуйте побороть ее анальгетиками. В крайнем случае - примите пару таблеток Аспирина.

Наиболее частые травмы после падения на льду:

перелом плеча, предплечья (при падении на локоть или вытянутую руку),

перелом лодыжки (частая причина - обувь на высоком каблуке),

перелом костей кисти, инородные тела в кисти (при падении на вытянутые руки),

перелом бедра (чаще только у пожилых людей),

сотрясение головного мозга,

перелом копчика (если приземлились на нижнюю часть спины, чуть повыше ягодиц),

переломы коленных и локтевых суставов,

вывихи, растяжения.

Как сообщал svodka.net, многие женщины в положении заводят ежедневники, из-за того, что часто забывают о важных делах и деталях, следовательно группа ученых из Университета Дикина Австралии провела длительное исследование, во время которого выяснила, что у беременных женщин действительно снижается память . Данное понятие получило название "Мамнезия".

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