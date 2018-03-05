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Украина потребует у "Газпрома" компенсации за купленный в Европе газ, "Форма воды" получила "Оскар". Главное за день
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05.03.2018 22:13
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 5 марта.
Ключевые события понедельника Фото: EPA Российская компания
официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о
начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский
арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в
страны Евросоюза.Коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий
Витренко назвал прекращение транзита российского газа в Европу
"неприемлемой" инициативой и выразил сомнение, что Стокгольмский
арбитраж примет решение по жалобе россиян до окончания действия
контракта в 2019 году.Витренко также заявил, что "Нафтогаз"
потребовал у "Газпрома" компенсации в связи с необходимостью
закупать дорогой газ в Европе.Совет Европейского союза продлил
санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 его
соратников, исключив из санкционного списка экс-министра
юстиции Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.В миротворческой
миссии ООН, которая может быть развернута на Донбассе, будут готовы
принять участие шведские военнослужащие. Об этом шла речь на
встрече в Киеве министра обороны Швеции Петера Хулквиста с
президентом Украины Петром Порошенко.На выборах в итальянский Сенат
большинство голосов получил блок, в который вошли
партия "Вперед, Италия" экс-премьер-министра Сильвио
Берлускони, правые из "Лиги Севера" и национал-консерваторы из
партии "Братья Италии".Лучшей картиной года по версии американской
киноакадемии признана "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо
дель Торо. "Оскаров" также удостоены режиссер, художник-постановщик
и композитор этого фильма.
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