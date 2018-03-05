"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 5 марта. Ключевые события понедельника Фото: EPA Российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко назвал прекращение транзита российского газа в Европу "неприемлемой" инициативой и выразил сомнение, что Стокгольмский арбитраж примет решение по жалобе россиян до окончания действия контракта в 2019 году.Витренко также заявил, что "Нафтогаз" потребовал у "Газпрома" компенсации в связи с необходимостью закупать дорогой газ в Европе.Совет Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 его соратников, исключив из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.В миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута на Донбассе, будут готовы принять участие шведские военнослужащие. Об этом шла речь на встрече в Киеве министра обороны Швеции Петера Хулквиста с президентом Украины Петром Порошенко.На выборах в итальянский Сенат большинство голосов получил блок, в который вошли партия "Вперед, Италия" экс-премьер-министра Сильвио Берлускони, правые из "Лиги Севера" и национал-консерваторы из партии "Братья Италии".Лучшей картиной года по версии американской киноакадемии признана "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. "Оскаров" также удостоены режиссер, художник-постановщик и композитор этого фильма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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