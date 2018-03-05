Стало известно, где наблюдается прирост и какой именно рыбы

В 2017 году общий вылов водных биоресурсов в водоемах и морях Украины и океане составил 92,6 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. Показатель вылова за 2016 год — 88,4 тыс. тонн, а за 2015 год — 88,5 тыс. тонн. Таким образом, вылов в 2017 году является крупнейшим за последние 2 года, рост составил 4,4%. Об этом сообщили в Госрыбагентстве, информирует svodka.net.

Прирост наблюдается в Азово-Черноморском бассейне, внутренних водоемах и океане. Общий вылов по бассейну составил 42,5 тыс. тонн. В частности, в Черном море по сравнению с прошлым годом, рост составляет 13,7%, а в Азовском море — 4,3%. Вылов во внутренних водоемах Украины увеличился на 3,5%, и составил 42,1 тыс. тонн. В океане в 2017 году было выловлено 7,9 тыс. тонн антарктического криля, что на 8,1% больше, чем в 2016 году.

Если анализировать показатели, то наблюдается увеличение вылова таких пресноводных, как: красноперка — на 86%, карась — на 27%, щука — на 22%, судак — на 19%. Негативную динамику вылова показали растительноядные виды рыб, лещ и вобла. Среди морских видов увеличился вылов пиленгаса — на 29%, кильки — на 26%, бычка — на 13%, а также креветки — на 55% и рапана — на 30%.

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